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Kaymakamlar kad?na ?iddeti ?nlemek i?in topland?

Kilis’in Elbeyli, Musabeyli ile Polateli il?elerinde Kaymakamlar ba?kanl???nda Kad?na Y?nelik ?iddeti ?nleme Koordinasyon kurulu toplant?lar? yap?ld?.

Kilis'in Elbeyli, Musabeyli ile Polateli il?elerinde Kaymakamlar ba?kanl???nda Kad?na Y?nelik ?iddeti ?nleme Koordinasyon kurulu toplant?lar? yap?ld?.


Elbeyli il?esinde Kaymakam Kadir Duman, Musabeyli ?l?esinde Kaymakam Serta? K?r?uval, Polateli il?esinde Kaymakam Mahmut ?ener ba?kanl???nda Kad?na ve ?ocu?a y?nelik ?iddete s?f?r tolerans parolas?yla, Milli E?itim M?d?rl???, Toplum Sa?l??? Merkezi, Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vakf?, M?ft?l?k, Emniyet Amirli?i ve Jandarma Komutanl??? g?d?m?nde kad?na ve ?ocu?a y?nelik ?iddeti ?nlemek i?in ortak hareket etme karara al?nd?. Elbeyli, Musabeyli ile Polateli il?elerinde ayn? zamanda ger?ekle?tirilen programlarda; Kilis Aile, ?al??ma ve Sosyal Hizmetler ?l M?d?rl??? taraf?ndan bir sunum ger?ekle?tirildi.

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