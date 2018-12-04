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"Kaynak ve Kavram Kargaşası Arasında Sünnet" konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Selçuk Coşkun tarafından "Kaynak ve Kavram Kargaşası Arasında Sünnet" konulu konferans düzenlendi.


Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen “Kaynak ve Kavram Kargaşası Arasında Sünnet” konulu konferansın konuşmacısı Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İslam ülkelerinde son yüzyılda görülen askeri, ekonomik ve en önemlisi enformatik saldırıların bu konudaki akıl karışıklığından kaynaklandığını söyledi.


Prof. Dr. Coşkun, yine son yüzyılın ferdiyetçilik akımıyla kitlelerin, dehşet verici oranda artan özgüvenlerine yaslanarak bilimsel gerçeklikleri bir “bana görecilikle” yönlendirdiğini belirtti.


Son yüzyıla kadar Kur'an üzerine çalışan ve İslam toplumlarının yeknesaklığını temin ettiğini öğrendikleri hadis ile sünnete yönelen Batılıların bilgi kirliliği ve toplum mühendisliğine soyunduğunu aktaran Prof. Dr. Coşkun, "Bağlı bulundukları bilimsel geleneğin olağan akışı içerisinde anlam kazanan terimlerin doğru tanımlarını yapmanın önemi üstünde durur. Sünnet, hadis, nafile, sahih ve mevzu hadisler, gelenek ile örfün Peygamber sünnetiyle ilişkisi, vahiy ve sünnetin toplumsal plana dair zımni işaret ve kabulleri gibi kavram ve konuları açıklayan Prof. Dr. Coşkun, sanat tarihçisi titizliğiyle yaklaşılması gerektiğini belirttiği hadis ve sünnetin farklı kişi veya bilim dallarına fayda sağlayabileceğini çokça örneklediği sözlerini “Her sahih hadisle amel edilmeyeceği gibi her mevzu hadis de külliyatlardan atılmaz” ifadelerini kullandı.


Prof. Dr. Selçuk Coşkun, konferansın ardından Kilis Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

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