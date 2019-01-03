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Kaza kurşunu ile şehit olan askerin cenazesi İstanbul'a gönderildi

Kilis’te Darmık Hudut Karakolunda silahı ile hatıra fotoğraflı çektirmek isterken silahın ateş alması sonucu şehit olan Can Yılmaz’ın cenazesi İstanbul’a gönderildi.

Kilis'te Darmık Hudut Karakolunda silahı ile hatıra fotoğraflı çektirmek isterken silahın ateş alması sonucu şehit olan Can Yılmaz'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi.


1'inci Hudut Alay Komutanlığı Gülbaba (Martavan) Piyade Hudut Taburu Darmık Hudut Karakolunda görev yapan Can Yılmaz, terhisine 3 gün kala MG3 mevzisinde hatıra fotoğrafı çektirme isterken, silahın ateş alması sonucu şehit oldu. Adlı Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Can Yılmaz'ın cenazesi İstanbul Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki baba ocağına gönderildi. Şehidin cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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