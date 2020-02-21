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Kazalarının önlenmesine yönelik toplantısı yapıldı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde yolcu taşımacılığında meydana gelebilecek kazalar masaya yatırıldı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yolcu taşımacılığında meydana gelebilecek kazalar masaya yatırıldı.


Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında yolcu taşımacılığında meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve gerekli tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.


Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mustafa Ceylan, İlçe Emniyet Amiri Muhammed Ali Açıkgöz, Musabeyli ilçesinde faaliyet gösteren Kilis ve Gaziantep illerine sefer gerçekleştiren taşıma Kooperatifi başkanları katıldılar.

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