Kazı ruhsatları toplantısı yapıldı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan başkanlığında Toroslar EDAŞ, GAZDAŞ ve Türk Telekom'un yetkililerinin katılımıyla Kilis şehir merkezi altyapılara zarar verilmesinin engellenmesi ve kazı ruhsatları konusunda toplantı yapıldı.

Kilis Belediye Başkanı Ramazan, yaptığı açıklamada, Kilis'te bazı kurumların alt yapı yatırımları nedeniyle eşilen cadde ve sokaklarda sıkıtı oluşmaması vatandaşların mağdur olmaması için ilgili kurumlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Toroslar EDAŞ, GAZDAŞ ve Türk Telekom'un katılımlarıyla ilimiz genelinde 2022 yılı içerisinde yapılacak olan altyapı çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, gerekli çalışma planlarının yapılabilmesi, çalışmalar sırasında mevcut altyapılara zarar verilmesinin engellenmesi ve kazı ruhsatları konusunda toplantı gerçekleştirdik” dedi.