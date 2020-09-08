İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kedinin fareyle oyunu kamerada

Kilis’te bir kedi, yakaladığı fareyle 30 dakika boyunca oynadı.

Kilis'te bir kedi, yakaladığı fareyle 30 dakika boyunca oynadı. Zaman zaman ölü taklidi yapan fare, kedinin pençelerinden kurtulmayı başaramadı.


Kilis'in Mehmet Sanlı Mahallesi'nde bir kedinin, evin bahçesinde yakaladığı fareyle uzun süre oynaması kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kedinin adeta işkence yaptığı fare ise zaman zaman ölü taklidi yapmasına rağmen kedinin pençelerinden kurtulamadı. Yaklaşık 30 dakika boyunca fare ile oynayan kedi, zaman zaman elinden kaçırdığı fareyi tekrar tekrar yakalayarak oynamaya devam etti.


Sonunda fareyi ağzına alan kedi, gözlerden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.