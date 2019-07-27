Kilis'te, madde bağımlısı gencin kendi evini yaktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Z.H. Kazım Karabekir mahallesi Atatürk Caddesi No 39 sayılı ikametindeki yatağı ateşe verdi. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, yangın büyümeden kısa sürede söndürdü. Z.H'nın daha öncede bir pekmez küleği yapan iş yerinin tahtalarını yaktığı öğrenildi. Z.H'nin madde bağımlısı olduğu bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturmaya başladı.