“Kendi Gök Kubbemiz” şiir dinletisi

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biri olan, ünlü Türk şairi Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatının 60.yılında ünlü şairi anmak için bir şiir dinletisi düzenledi. Akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, Yahya Kemal Beyatlı'nın birbirinden ünlü şiirlerini seslendirdiler. Beyatlı'nın Sessiz Gemi adlı şiirini Dürdane Apak, Akıncılar şiirini Büşra Aksaç, Endülüs'te Raks şiirini Emine Güler, İstanbul'un Fethini Gören Üsküdar şiirini Mehtap Çetin, Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirini Sümeyra Özaydın, Siste Söyleniş şiirini Mehmet Bolat, Rindlerin Akşamı şiirini Refika Büyükpancar, Açık Deniz şiirini Emre Bingöl, Özleyen şiirini Melike Kanal, Düşünce şiirini Betül Kübra Polat, Duyuş ve Düşünüş şiirini Derviş Erkan, Vuslat şiirini Özden Güdül seslendirdiler. Miyase Konmaz ile Elif Güloğlu da şairin Sessiz Gemi adlı şiirinden bestelenen şarkıyı okudular.

Program, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü akademisyenleri ile öğrencilerinin topluca fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.