Kent Konseyi Başkanlığına Fazlıağaoğlu aday

Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, Basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fazlıağaoğlu, Kent Konseyi Başkanlığına aday olduğunu ifade ederek, “ Kilis'in 21'inci yüz yılda yaşanabilir çağdaş bir kent olması yolunda önemli bir misyon üstlenmek istiyoruz. Kilis'in tanıtımına önemli bir rol oynayacak, bir gastronomi şehri olmasının yanı sıra zengin yemek kültürünün korunması ve diğer tarihi, kültürel ve doğal unsurlarıyla birlikte tanıtılması için elimden geleni yapacağım. Bu tür görevler tamamen gönül ve hizmet amaçladır. Kentimizin hak ve hukukunun koruması ile hemşerilik bilincinin geliştirilmesi için sivil toplum kuruluşları ile iç içe bir yerel yönetim oluşturarak toplumun her kesiminin kendinden bir şey hissedebildiği bir işbirliği içinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Şunu unutmayalım ki, Kent konseyleri siyaset üstü bir yapılanmadır. Kent konseylerinin başta belediyemiz, üniversitemiz ve demokratik kitle örgütlerini bir arada toplayarak çatı görevi gördüğünü ve bu kurumlarla koordinasyon ve uyum içerisinde çalışması gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Kentimiz dil, din, ırk, siyasi düşünce, felsefi inanç ve cinsiyet ayrımı gözetmeden, birlikte yönetmeyi, kentimizi daha çağdaş, daha katılımcı, kentlilik bilinci ve kültürünü geliştirerek, gönüllülük esasına dayanarak çok yönlü katkılar sağlamak için mücadele edeceğiz" dedi.