Kent Konseyi Başkanlığına Öztürk aday

Mehmet Hakan Öztürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öztürk, Kent Konseyi Başkanlığına aday olduğunu ifade ederek, "13 Temmuz Salı günü yapılacak Kent Konseyi seçimlerine üye olan tüm sivil toplum örgütü temsilcilerini oy vermeye çağırıyorum. İnşallah seçildiğim zaman Kilis'teki tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışacağım. Yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte Kilis'in sorunlarını tespit etmek, çözüm önerilerini sunmak için komisyonlar kuracağız. Toplumun bütün katmanları bu komisyonun içesinde olacak. Tüm Kilis halkıyla birlikte Kent Konseyini yürütmek istiyoruz. Gönül isterdi ki tüm sivil toplum örgütlerinin bu seçimlerde oy kullanacağı zeminin oluşturulmasıydı. Ama üzülerek söylüyorum, çok önemli sivil toplum örgütleri oy kullanılacak listeye dahil edilmemiş, inşallah seçildiğimiz zaman bütün sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışacağız” dedi.