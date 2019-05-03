Kent merkezinde hayvan besiciliği yapanlara uyarı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent merkezinde koyun, keçi besleyenlere uyarı yaparak, işlem yapıldı.
Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ağıllar ile terme çatma barakalarda koyun besleyenlere karşı çalışma başlattı. Zabıta ekipleri, hayvan besiciliği yapanlar kanun gereği şehir merkezlerinde yapmaması konusunda uyarıldı. Uyarılara uymayan kişilere süre verilmesi sonunda faaliyetini aynı yerde sürdürmeye devam eden kişilere idari işlem yapıldı.
Zabıta ekipleri tarafından hayvan yetiştiricilerinin yaptıkları derme çatma yapılar yıktırıldı.