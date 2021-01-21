Kesilen ağacın yerine yenisi dikildi

Kilis'te, semaverde çay içmek için fidan halindeki kesilen ağacın yerine belediye tarafından yeni ağaç dikildi.

Ebulule Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı'nda Kilis Devlet Hastanesinin karşısında Kanalizasyon borusu döşeyen müteahhit firmaya bağlı bir işçi, testere ile fidan halindeki ağacı kesmesi üzerine işçiye 825 TL para cezası kesildi. Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kesilen ağacın yerine Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın talimatıyla ağaç dikildi.