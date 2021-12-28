Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Kilis'te haklarında 8 yıl 6 ay ile 16 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 2 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan 1 aylik fiziki takip neticesinde Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan 8 yıl 6 ay Hapis cezası bulunan M.B ile Hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlal, yağma ve hırsızlık suçlarından 16 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.G. Açar köyünde civarında bulunan metruk binada yakalandı. İki kişi sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.