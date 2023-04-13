Kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı yakalandı

Kilis'te 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmada ”Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.