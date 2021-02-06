İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kıbrıs gazisi devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi 67 yaşındaki Mehmet Ünsel Karataş, Kilis’te devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi 67 yaşındaki Mehmet Ünsel Karataş, Kilis'te devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.


Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 67 yaşındaki Mehmet Ünsel Karataş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Topçu er olarak Kıbrıs'ta gazi olan Karataş için Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İl Garnizon ve 1.Hudut Alay Komutanı Piyadei Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile Kilis garnizon komutanlıklarında görevli rütbeli askerler ile vatandaşlar katıldı. Kıbrıs Gazisi Mehmet Ünsel Karataş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından, Kilis Asri Mezarlık'ta defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.