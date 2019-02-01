Kilis 23'üncü EMİTT fuarına çıkarma yaptı

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'in ve Avrasya'nın en büyük fuarı olan 23. EMİTT 2019 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına Kilisliler adete çıkarma yaptı.

Kilis'in Tarihi, Turistik ve Kültürel değerlerini en iyi şekilde tanıtmak için, Kilis Valiliği, Kilis Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, STK ve özel Teşebbüslerle yapılan işbirliği ile 12. Salonda 63 metrekarelik özel tasarım stantta, Kilis'in yöresel ürünleri tanıtıldı. Stantlar içerisinde Kilis standına yoğun ilgi gösterilirken, Kilis dışında yaşayanların yoğun katılım göstermesi dikkat çekti.

Fuara Kilis Valisi Recep Soytürk, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk , Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Kilisli İşadamları ile İstanbul'da yaşayan Kilisliler yoğun ilgi gösterdi.