Kilis 7 Aralık Üniversitesi İpekyolu Kariyer Fuarı'na katıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde, Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde, 11-12 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen İpekyolu Kariyer Fuarı'na paydaş üniversite olarak Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileriyle birlikte katıldı.

Fuara, Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanları Doç. Dr. Esra Asıcı, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Biçer, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Bıyıkbeyi, Öğr. Gör. Mehmet Gönüler, Öğr. Gör. M. Burak Temiz, Öğr. Gör. Erhan Elmaoğlu, Öğr. Gör. Ömer Yeşiltepe, Arş. Gör. Hızır Dinler ve Arş. Gör. Ahmet Karakaş katılım sağladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhat Yaşar da ilk gün fuarı ziyaret ederek stantları gezdiler. 120 işverenin katılım sağladığı fuarda, öğrencileri iki gün boyunca farklı sektörlerden firmaları tanıma, iş ve staj imkanları hakkında bilgi sahibi olma fırsatı yakaladılar. Bunun yanında farklı alanlardan uzmanların kariyer üzerine verdiği çeşitli konferanslara katılma şansına da sahip oldular. Ayrıca fuarın ikinci gününde 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu'ndan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Biçer, “Dijital Çağda Türkiye'de Yetenek Dönüşümü” başlıklı bir konferans verdi. Öğrencilerimiz fuarın kariyer planlamalarına yararlı olduğunu belirterek, fuara katılmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.