Kilis 7 Aralık Üniversitesi yayınlarına bir eser daha ekledi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından Suriye'den Türkiye'ye Gerçek Mülteci Hikayeleri” isimli kitap piyasaya çıktı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar'ın kaleme aldığı, editörlüğünü de Dr. Öğr. Üyesi Bülent Kaya ile Öğr. Gör. Kadir Polat'ın üstlendiği “Suriye'den Türkiye'ye Gerçek Mülteci Hikayeleri” isimli kitabı bilim ve kültür dünyasına kazandırdı.

Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar, “Suriye'den Türkiye'ye Gerçek Mülteci Hikayeleri” adlı çalışması 7 Aralık Üniversitesi tarafından basımının gerçekleştiğini ifade ederek, “Suriye'de yaşanan iç savaşın nedenlerini, iç savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan insanların sıcak çatışmalar arasında kaldıkları dönemde yaşadıkları duyguları, sınırdan geçiş anında hissedilenleri ve şu anda bu insanların ülkelerine dair düşüncelerini anlamaya ve aktarmaya çalışmıştır. Çalışmada, Suriyeli mültecilerin savaş öncesinden başlayan, sınırdan geçiş ile devam edip Türkiye'de sonlanan göç hikâyeleri ele alınmaktadır” dedi.