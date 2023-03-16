Kilis 7 Aralık Üniversitesinde yeni atamalar gerçekleşti

Kilis 7 Aralık Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Hatice Aysun Mercimek Takcı profesörlüğe atandı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Üyelerinden Elif Akın Kazancıoğlu, Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Alper Yetkiner ve Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim Üyelerinden Mehmet Biçer, doçentlik kadrosuna atandı

Yeni atanan profosör ve doçetler, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından cübbelerini giydi.