Kilis 7 Aralık Üniversitesinde yeni atamalar

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından Üniversite de yeni atamalar gerçekleştirdi.

7 Aralık Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Ömer Cide ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ali Kestane Rektör Danışmanı olarak atandı.

Prof. Dr. Memet Kule, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına, Prof. Dr. Mustafa Dede ise Ziraat Fakültesi Dekanlığına vekaleten atandı.

Doç. Dr. Yakup Doğan, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Altuncu, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne, Doç. Dr. Melda Akbaba, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne getirildi. Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Evrim Baran Aydın, İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAMER) Müdürlüğüne getirilirken, Personel Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şube Müdürü olarak görev yapan Mehmet Ali Yılan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı emrine Fakülte Sekreteri olarak atandı.