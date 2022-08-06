Kilis alt yapısına 25 milyon Euro hibe desteği

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, kentin kanalizasyon ve içme suyu şebekesi yapımı ile yenilenmesi için Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Mülteciler Mali Yardım Programı (FRIT II) çerçevesinde 25 milyon Euro'luk hibe yardımı alındığını açıkladı.

Başkan Ramazan, Kilis'in alt yapısının yenilenmesi, yeni imara açılan bölgelere kanalizasyon ve içme suyu yapılması için Avrupa Birliği'nden destek aldıklarını ifade ederek, “Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT II) hibesi ile 25 milyon Euro'luk destek için Kilis'e yapılacak kanalizasyon ve içme suyu şebekesi yapım işi ihale dokümanlarındaki son düzenlemeler ile alakalı Ankara İlbank Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya belediye olarak katıldık. Çok kısa bir süre içerisinde bu dev hibeyi Kilis'imize kazandırmış olacağız. Memleketimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.