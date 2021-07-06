Kilis Belediyesi 294 Milyon TL'lik hibe aldı

İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansmanı kapsamında Kilis Belediyesine 294 Milyon TL'lik hibe verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile Ankara'da gerçekleştirilen ilbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza törenine Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'da katıldı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansmanı kapsamında Kilis Belediyesine 294 Milyon TL'lik hibe aldığını ifade ederek, " Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcımız .Fuat Oktay'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un, İlbank, Fransız Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankası yetkililerinin katılımlarıyla FRIT-II alt yapı projesi sözleşmesini imzaladık. Bu sözleşme neticesinde ilimize 294 Milyon hibe kazandırıyoruz. Bu sayede memleketimizin alt yapı sorunlarını tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Bugün imzalamış olduğumuz bu sözleşme, memleketimizin gelişimi ve kalkınmasında çok önemli bir role sahip olacak. Emin Adımlarla Kilis İçin çalışmaya devam edeceğiz” dedi.