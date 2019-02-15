İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis Belediyesi İle Özel Hatem Hastanesi arasında protokol imzalandı

Kilis Belediyesi personelinin ve birinci derece yakınlarının, sağlık hizmeti ihtiyaçlarında Özel Hatem Hastanesi’nden indirimli faydalanabilmesi için sağlık hizmeti protokolü imzaladı.

Kilis Belediyesi personelinin ve birinci derece yakınlarının, sağlık hizmeti ihtiyaçlarında Özel Hatem Hastanesi'nden indirimli faydalanabilmesi için sağlık hizmeti protokolü imzaladı.


Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın girişimleri ile Belediye personeline destek sağlamak kapsamında imzalanan protokol ile Kilis Belediyesi çalışanları muayene, tetkik ve ayaktan hizmet farklarından yüzde 25, yatış farklarından yüzde 15 oranında indirimden yararlanabilecek. Belediye personeline daha fazla katkı sağlamayı arzuladıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çirtikoğlu, “Bu sözleşme belediyemiz ve personelimiz adına hayırlı olsun" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.