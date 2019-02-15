Kilis Belediyesi İle Özel Hatem Hastanesi arasında protokol imzalandı

Kilis Belediyesi personelinin ve birinci derece yakınlarının, sağlık hizmeti ihtiyaçlarında Özel Hatem Hastanesi'nden indirimli faydalanabilmesi için sağlık hizmeti protokolü imzaladı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın girişimleri ile Belediye personeline destek sağlamak kapsamında imzalanan protokol ile Kilis Belediyesi çalışanları muayene, tetkik ve ayaktan hizmet farklarından yüzde 25, yatış farklarından yüzde 15 oranında indirimden yararlanabilecek. Belediye personeline daha fazla katkı sağlamayı arzuladıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çirtikoğlu, “Bu sözleşme belediyemiz ve personelimiz adına hayırlı olsun" diye konuştu.