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Kilis Belediyesi ot ile mücadele başlattı

Kilis Belediyesi tarafından kent genelindeki refüjlerde ve parklarda büyüyen otların temizleme çalışmalarına hız verdi.


Bu kış döneminde son 60 yılın en fazla yağışının yağdığı Kilis'te, havaların ısınmasıyla birlikte, park, refüjler ile yol güzergahındaki otların temizlenmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.


Kilis-Gaziantep, Kilis-İslahiye, Kilis -Öncüpınar karayolunun belediye sınırları içerisindeki bölümler ile Çevre yolu üzerindeki refüjler ile kent genelindeki parklarda büyüyen otların temizleme çalışmaları aralıksız sürdüğü bildirildi.

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