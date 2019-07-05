İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis Belediyesi Teknik Direktörlüğüne Hasan Basut getirildi

Kilis Belediyespor Teknik Direktörlüğüne Hasan Basut getirildi.


Kilis Belediyespor Kulübü Başkanı Hamza Türk, Teknik Direktörlüğü Hasan Basut'un getirildiğini ifade ederek, "Bu yıl iyi BAL Liginde iyi bir sonuç almak üst sıralarda yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknik direktörlüğüne tecrübeli teknik direktör Hasan Basut hocamızı takımın başına getirdik. İnşallah, başarılı bir sezon geçiririz. Amacımız iyi futbol oynayan, başarılı bir futbol takımı yapmaktır" dedi.


Kilis Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Basut, Amaçlarının iyi bir futbol oynayan takım oluşturmak olduğunu kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini, Kilis Belediyespor Kulübü Başkanı Hamza Türk ile yönetim kurulu üyelerini mahcup etmeyeceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.