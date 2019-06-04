Kilis Belediyesinde bayramlaşma

Kilis Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.
Kilis Belediyesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal,, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, bayramlaşmaya katılan herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.