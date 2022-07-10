İhlas Haber Ajansı

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Kilis Belediyesinde bayramlaşma

Kilis Belediyesinde Kurban Bayramı nedeniyle bir bayramlaşma gerçekleştirildi.


Belediye Başkanı Servet Ramazan, Bayramlaşma nedeniyle ziyarete gelenleri, Makamının girişinde karşıladı. Başkan Ramazan, “Milletvekillerimiz, il başkanımız, il genel meclisi başkanımız, il gençlik kolları başkanımız, oda ve dernek başkanlarımız, muhtarlarımız, müdürlerimiz, çalışanlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek coşkulu bir bayramlaşma töreni gerçekleştirdik. Bayramlaşma programımıza katılan herkese teşekkür ediyor, bu vesileyle bir kez daha bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

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