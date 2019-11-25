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Kilis Belediyespor store mağazası açılışı yapıldı

Kilis Belediyespor’a gelir getirmesi için açılan Store mağazası yoğun ilgi gördü.

Kilis Belediyespor'a gelir getirmesi için açılan Store mağazası yoğun ilgi gördü.


Cumhuriyet Meydanında açılan store satış mağazasına Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut,Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Kilis Belediyespor Kulüp Başkanı Hamza Türk, AK Parti Kilis il Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın,Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, ile daire amir ve müdürleri, vatandaşlar ve taraftarlar katıldı. Belediye Başkanı Bulut batta olmak üzere store mağazasını açılışına katınlar, çeşitli ürün alarak Kilis Belediyespor'a destek oldular.

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