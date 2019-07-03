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Kilis Belediyespor Yönetiminden Rektör Karacoşkun'a ziyaret

Kilis Belediyespor Kulüp Başkanı Hamza Türk ile yönetim kurulu üyeleri 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.


Bölgesel Amatör Lig 2'nci grupta mücadele eden ve yeni sezonda iddialı bir kadroyla başarı grafiğini yükseltmeyi hedefleyen Kilis Belediyespor yönetimi, kulüp başkanı Hamza Türk'ün eşliğinde Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.


Kendisinin de lise yıllarında futbol oynadığını dile getiren Rektör Karacoşkun, yeni sezonda fırsat buldukça Kilis Belediyespor'un maçlarına gelmeye çalışacağını söyleyerek yeni sezonda futbol takıma başarılar diledi.


Ziyarette Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a adının yazılı olduğu forma hediye edildi.

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