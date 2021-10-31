İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kilis Belediyespor:2 Nizipspor:0

Bölgesel Amatör Liginde mücedele eden Kilis Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Nizipspor’u 2-0 yendi.

Bölgesel Amatör Liginde mücedele eden Kilis Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Nizipspor'u 2-0 yendi.


Kilis 7 Aralık Stadduyumunda oynan karşılaşmada Kilis Belediyespor'un ilk yarıda golünü 30 dakikada Emre Yüce kaydetti. Maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Kilis Belediyespor 89 dakkida Nevrez Demir'in attığı gül ile skoru 2-0'e geldi. Karşılaşma Kilis Belediyespor'un 2-0 üstünlüğü ile sone erdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.