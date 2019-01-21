Kilis Belediyespor'un berabere kalması üzdü

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup mücadele eden Kilis Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Araban Belediyespor ile 0-0 berabere kalması taraftarları üzdü.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada, Araban Belediyespor ile 0-0 berabere kalması taraftarları üzerken, Kilis Belediyespor'un sezon başından beri aldığı istikrarsız sonuçlar, taraftarlar ve yönetim arasında hayal kırıklığına yol açtı. 14 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet, 5 beraberlik alan Kilis Belediyespor'un 17 puanı bulunuyor.