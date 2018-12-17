Kilis Belediyespor'un mağlubiyeti üzdü

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup mücadele eden Kilis Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Pütürge Belediyespor'a 2-0 yenilmesi üzüntü taraftarları üzdü.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada, karşılaşmada küme düşme hattında bulunan Pütürge Belediyespor'a 2-0 yenilmesi üzüntü taraftarları üzerken, Kilis Belediyespor'un sezon başından beri aldığı istikrarsız sonuçlar, taraftarlar ve yönetim arasında hayal kırıklığına yol açtı. 13 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Kilis Belediyespor'un 13 puanı bulunuyor. Taraftarlar, devre arasında yeni futbolcuların transfer edilmesini istediler.