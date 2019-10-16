Kilis Bilim ve Sanat Merkezi'nden TÜBİTAK 4004 proje sergisi

TÜBİTAK'ın prestijli proje desteklerinden biri olan 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Kilis Bilim ve Sanat Merkezi'nin "Kilis'te Do-Mi-No" isimli projesinin kapanış sergisi, 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu Fuaye Alanında gerçekleştirildi.

Kilis Bilim Sanat Merkezinde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra Kilis'teki çeşitli ortaokul öğrencilerinin de yer aldığı ve yürütücülüğünü Kilis Bilsem Müdür Yardımcısı Leyla Kule'nin yaptığı proje sürecinde Kilis'in doğasını, mimarisini, tarihini ve kültürünü keşfeden öğrenciler bilgi ve gözlemlerini ise Kilis Bilsem'deki atölye çalışmalarında somutlaştırarak sergilenebilir hale getirdiler. Sergi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.M.Doğan Karacoşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ruhat Yaşar, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Ali Yıldırım, akademisyenler, veliler, öğrenciler ve ilgililer tarafından ziyaret edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt açılış sırasında yaptığı konuşmada, projenin yazılma ve yürütülme hususlarındaki memnuniyetini dile getirdikten sonra, Kilis'in vizyonuna katkı sunan bu tür çalışmaların her zaman destekçisi olacaklarını belirterek projenin bütün paydaşlarına teşekkürlerini iletti.

Açılış sonrasında fotoğraf sergisinden sabun atölyesine, proje günlüklerinden kil ve mozaik atölyesine kadar birçok çalışmanın yer aldığı sergi alanını gezerek teker teker bilgi alan protokole ve misafirlere Kilis'in yöresel tatlılarından hapsa ikramı da yapıldı.

Sergi, Kilis Bilsem Müzik Atölyesi tarafından, birbirinden değerli eserlerin icrasıyla son buldu.