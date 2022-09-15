Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Ebru Sanatı sergisi

Kursa 11 denetimli serbestlik yükümlüsü katılırken, kurs sonunda başarılı olan yükümlülerin üretmiş oldukları ürünler Kilis Adliye Sarayı bahçesinde kurulan sergide sergilendi. 13 Eylül 2022 tarihinde Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Selçuk Akman, Kilis Adalet Komisyonu Başkanı Murat Serdar Çakıroğlu tarafından açılışı yapılan sergiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan, İdari İşlerden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Murat Bulut, Hakim Sayın Nazan Kaya Demiral, Hakim Sayın Güldalı Keser, Denetimli Serbestlik Müdürü Hacı İmrağ, Kilis Adliyesi İdari İşleri Müdürü Nihal Uğur Şirinkan, Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İbrahim Özcan ve kurum personelleri katıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman yaptığı açılış konuşmasında, “Çağdaş infaz anlayışına paralel olarak yükümlülerin topluma yararlı, yapıcı ve üretken kişiler olarak dönüşlerinin sağlanmasına yönelik Kurumlarımız bünyesinde açılan çeşitli eğitim, öğretim, ve sosyal-kültürel faaliyetleri yararlı olduğu, bu tip kurslar sayesinde yükümlüler rehabilite olup toplumla bütünleştiklerini, bu amaçla ilgili Kurumlar ile irtibat içinde çeşitli sosyal-kültürel ve meslek edindirme kurslarının açılması ve bu kurslara yönlendirme çalışmalarının devamının geleceğini” dedi.

Ebru sanatı sergisi Adliye Sarayı bahçesinde 16 Eylül tarihine kadar devam edecek.