Kilis dezenfekte ediliyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri karşı kent merkezinde dezenfekte çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Aktif bir şekilde 24 saat esasına göre çalışan temizlik ekipleri, ana arterler, caddeler, sokaklar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte ediyor.