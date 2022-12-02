Kilis ekşili kebabı tescillendi

Kilis Belediyesi tarafından Ekşili kebabın Kilis adına tescil edilmesi için Türk Patent Kurumuna başvurulmuştu. Kilis ekşili Kebabının coğrafi işaret belgesi verilerek Kilis adına tescil edildi.

Kilis Ekşili kebabı ile bilge veren Erdoğan Aktaş, kebabın coğrafi işaret belgesinin alınmasında katkısı olan Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu'ya teşekkür ettiğini ifade ederek, “Ekşili kebabımız Kilis'e özgü bir kebap çeşidimizdir. Kilis'te evlerde yapılan ekşili kebabımız artık tescillendi. Daha önceleri kasaplarda yapıldı. Artık restoranlarda da yapılmaya başlandı. Kilis'e gelenler ekşili kebabın ne olduğunu, nasıl olduğunu bizlere soruyor. Bizler de ekşili kebabı tüm Türkiye'ye tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Ekşili kebabın hazırlanması

Kilis ekşili kebabı mevsimsel olarak içerisine konulan baharatlarla birlikte 15 çeşit malzeme kullanılarak yapılıyor. Kıska soğan, domates, biberler ve patlıcan ince ince doğranıp içine dövülmüş sarımsak atılır. Tereyağında hafifçe sotelendikten çok az domates ve biber salçası ile sotelenen sebzeler karıştırılır. Sonra üzerine nar ekşisi gezdirilir. Zırhla yapılan kıymanın içine tuz, çok az maydanoz ve toz biber katılıp bir miktar yoğrulduktan sonra küçük misket büyülüğünde kıymalar yuvarlanır, yuvarlanan kıymalar, odun ateşinde fırında pişirilir. Kazanda pişirilen sebzelerin üzerine bırakılan misket şeklindeki kıymalar sebzeler ile birlikte hafif kaynatılır. Daha sonra tabağın altına konan kurutulmuş ekmeği üzerine pişirilen ekşili kebap konur, üzerine hafif maydanoz konur. Tabağın yanına da çok az yoğurt konduktan sonra ekşili kebap yenmeye hazır hale gelmiş olur.