Kilis en fazla Suriye'ye ihracat yaptı

Kilisli firmalar, 2019 yılında 33 milyon 867 bin dolarlık ihracat ile ilk sırada Suriye'ye ihracat yaptı.

İl düzeyinde geçici dış ticaret verilerine göre Kilis ihracat rakamı 2019 yılı için 67 bin dolar olarak gerçekleşirken ithalat rakamı 11 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu değerlerle Kilisli firmalar, ihracatta tüm iller içinde 56, ithalatta ise 71. sırada yer aldı. 2018 yılında ise Kilis'in toplam ihracat rakamı 81 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Kilis, 2019 yılında en çok ihracatı Temmuz ayında gerçekleştirdi. Kilisli firmalar, 2019 yılında 33 milyon 867 bin dolarlık ihracat ile ilk sırada Suriye'ye ihracat yaptı. Sonra sırasıyla Irak, Katar, Lübnan ve Almanya takip etti. Kilis'in en çok ithalat yaptığı ilk 5 ülke ise Brezilya, Çin, Suriye, Birleşik Arap Emirleri ve İspanya oldu. Ürün bazında incelendiğinde Kilis, 2019 yılında ilk sırada 10 milyon dolarlık değer ile çimento, kireç ve alçı ihracatı gerçekleştirdi. Çimento, kireç ve alçı ihracatını sırasıyla başka yerde sınıflandırılmamış hayvanlar ve hayvansal ürünler ile sığır, koyun, keçi, at, eşek, bardo, katır takip etti.