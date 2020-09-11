Kilis, TURSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir ile birlikte farklı illerden gelecek olan turizm acentelerini ve rehberleri ağırlayacak.

Yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kilis, yöresel mutfağı ve tüm tarihi değerleriyle gastronomi turizminden payına düşeni almaya hazırlanıyor. Bereketli toprakları, asırlık ağaçları, tarihi eserleri, camileri, türbeleri, konakları, çeşmeleri, 4.000 yıllık tarihe sahip olan zeytini ile zeytinyağı ve binbir çeşit yöresel yemekleriyle Güneydoğu'nun incisi Kilis turizm profesyonellerini ağırlıyor.

“Hummalı çalışmalar yürütülüyor”

Gastronomi envanteri tamamlanan şehirde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor” projesi çerçevesinde bir süredir hummalı çalışmalar yürütülüyor. Medeniyetlerin izlerini taşıyan çoğu gizli kalmış yöresel yemeklerini gastronomi turizmine açmaya hazırlanan Kilis, TURSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir ile birlikte İstanbul, Hatay ve Diyarbakır'dan gelecek olan turizm acentelerini ağırlayacak.

“Tek başına bir kültür hazinesi”

2 gün sürecek gezi boyunca acentelere tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Kilis mutfağının gastronomi turizmi açısından tek başına nasıl bir kültür hazinesi olduğuna dikkat çekilecek. Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle oluşturulan gezi programı turizm acentelerinin ve sektör profesyonellerinin şehri daha da yakından tanıyıp, gastronomi turizmi turlarına almaları amacıyla düzenleniyor.

Kilis'te genel fotoğraf çekimlerinin yanı sıra “Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor” projesi kapsamında şehir içi ve şehir dışı billboard, ilan ve tur programlarının oluşturulması çalışmalarına başlanmıştı.