Kilis Gençlik Spor'dan tarihi başarı

Ligi'nde mücadele eden Kilis Gençlik Spor Kulübü, Çorum'da düzenlenen yarı final müsabakalarında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet alarak finallere adını yazdırdı.

Ligi'nde mücadele eden Kilis Gençlik Spor Kulübü, Çorum'da düzenlenen yarı final müsabakaları ilk maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Kilis ekibi, play-off ikinci maçında Siirt Belediyespor'u 3-0, üçüncü maçında ise Konya Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek Fenerbahçe'nin ardından A Grubu'nu 2. tamamlayarak finallere adını yazdırdı.

Kilis Gençlik Spor Kulübü Başkanı Cemil Demirci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kilis'imize tarihi başarıyı kazandıran yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, sporculara ve Çorum halkına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte kulübümüzün bugüne kadar hep yanında olan Kilis Valisi Recep Soytürk'e, Kilis Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aktürk'e, yönetim kurulu üyelerine ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'a şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kilis'in ihtiyaç duyduğu sportif başarıyı sağladıklarını da sözlerine ekleyen Demirci, "Kilis'imizi hak ettiği 1. Lig'e çıkarmayı başaracağız" ifadelerini kullandı.