Kilis Heyeti Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi

Kilis heyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile TBMM' de bir görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın'dan oluşan Kilis heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelerek, Duble yol, çevre yolu ve kavşak alt geçit projeleri ile ilgili Kilis'in ileriye dönük ulaşım sorunlarını çözüm, yatırım ve ödenek aktarımı taleplerini talep ettiler. Ayrıca Kilis heyeüi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu teşekkür ederek, Kilis'e davet ettiler.