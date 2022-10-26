İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kilis heyeti Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi

Kilis heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek yatırımlar için destek istediler.

Kilis heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek yatırımlar için destek istediler.


Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek, devem eden Kilis - Musabeyli karayolu, Musabeyli - Nurdağı karayolu, Çevre yolu aşınma tabakası yapılması, Polateli -Şahinbey OSB yolunun yapılması, çevre yolu üzerine yapılacak altgeçitler gibi konulardaki taleplerini ilettiler. Bakan Karaismailoğlu, Kilis heyetinin talepleri için gerekli talimatı verdiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.