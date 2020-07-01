İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis heyeti Bakan Kurum ile bir araya geldi

Kilis heyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek, bolge projeleri için destek istediKilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın’dan oluşan Kilis heyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Kilis heyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, bolge projeleri için destek istedi


Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın'dan oluşan Kilis heyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Kilis heyeti, Bakan Kurum'a köy yolları, TOKİ konutları, Millet Bahçesi, tarihi dokuyu koruma projesi, ilçe belediyelerine destekler, özel idare ve belediyere araç temini ile ilgili konuları görüşülerek, destek istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.