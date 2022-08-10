Kilis heyeti Bakan Kurum'la bir araya geldi

Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın'dan oluşan Kilis heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ramazan, “Kilis heyeti olarak, Bakanımız Murat Kurum ile bir araya geldik. Cephe sağlıklaştırma projelerimize destek, yeni TOKİ konutları yapılması, Cumhuriyet Meydanı Kent Meydan Projesi ve ilimizde gerçekleştirilecek bir çok proje konusunda taleplerimizi ilettik. Bakanımıza nazik misafirperverlikleri ve taleplerimize olumlu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.