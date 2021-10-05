Kilis heyeti Bakan Özer ile bir araya geldi

Kilis heyeti, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret ederek, eğitim kompleksi ve yeni okulların ve yerlerinin planlamasını görüştüler.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i makamında ziyaret etti. Heyet adına yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'i Kilis heyeti olarak ziyaret ettik. Yapılacak eğitim kompleksi ve yeni okullarımızın ve yerlerinin planlamasını görüştük. İlimizin eğitim kalitesini arttırma yolunda gayet verimli geçen toplantıda tüm taleplerimize olumlu yaklaşan Bakanımıza tüm hemşerilerimiz adına şükranlarımızı sunarız” ifadesine ver verildi.