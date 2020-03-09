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Kilis heyeti Bakan Varank ile bir araya geldi

Ankara’ya giden Kilis heyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti.

Ankara'ya giden Kilis heyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.


Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ramazan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Bulut, "Kilis heyeti olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ‘ı ziyaret ettik. OSB'deki yatırımları hızlandırmak için alt yapı çalışmasıyla ilgili ödenek talebinde bulunduk. Her konuda bize yardımcı olacağını ve Kilis'e gelme sözünü veren bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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