Kilis heyeti bakanlarla bir araya geldi

Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal'dan oluşan heyet Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek, Kilis Devlet Hastanesinde eksik bulunan branşlara doktor atamalarının yapılmasıyla daha kaliteli , modern hizmetlerin sunulacağı, Yeni Hastanesinin açılma sürecinin hızlandırılmasına yönelik bir görüşmelerde bulundular. Daha sonra Kilis heyeti, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Heyet, Kilis ile ilgili talepleri Bakan Soylu'ya ilettiği öğrenildi.