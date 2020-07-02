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Kilis heyeti Genel Müdür Kaya Yıldız ile görüştü

Kilis heyeti, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız’i ziyaret ederek, bölge için önemli projeler hakkındaki taleplerini iletti.

Kilis heyeti, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız'i ziyaret ederek, bölge için önemli projeler hakkındaki taleplerini iletti.


Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın'dan oluşan Kilis heyeti DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile bir araya geldi. Başkan Bulut, yaptığı açıklamada, “ Genel Müdürümüze daha önce Tarım ve Orman Bakanımızla görüştüğümüz, Musabeyli Barajının bu yılki yatırım programı kapsamında hızlı bir şekilde bitirilmesi,Narlıca Göletine ek ödenek talebi, Seve Barajının sulama barajına çevrilmesi, Millet Bahçesi için yer temini ile ilgili görüşme gerçekleştirdik.İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

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