Kilis Hür Off Road Kulübü plaket ile ödüllendirildi

Akdeniz Mahalli Offroad Şampiyonası yarışlarına katılarak, 6 kupayla Kilis'e dönen sporcular plaketle ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş tarafından 6 kupayla Kilis'e dönen Hür Offroad Kulübü sporcuları Erkan Karakaş, Remzi Yırtıcı, Hakan Yiğit ile Yasin Yiğit, plaket ile ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşma yapan AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş "Offroad Şampiyonası yarışlarında dereceye girerek kupa kazanan ve emeği olanları kutladığını ifade ederek, "Kilis'in tanıtımına önemli katkılarından sağladıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür sosyal etkinliklerin ilimizde yapılabilmesi için bizlerde elimizden geleni yapacağız. Belediye Başkanımızda buradalar kendisi her zaman gerekli desteği verecektir” dedi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Yarışların Kilis'te yapılması halinde destek vereceklerini ifade ederek, “Kilis Hür Hüroff Kulübü olarak en son Kahramanmaraş'ta yapılan Akdeniz Mahalli Offroad Şampiyonası yarışlarından başarılı bir şekilde ilimize kupayla dönen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Belediye olarak Kilis Hür Hüroff Kulübü'ne elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Katıldıkları her yarışta ilimizi kupa kazandıran arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sporculara Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş tarafından plaketler verildi.