Kilis içme suyu ihale atının döşenmesi sürüyor

Kilis'in içme suyunu sağlayacak Yukarı Afrin Barajından ishale hattının döşenmesi hızlı bir şekilde devam ediyor.

DSİ tarafından 2017 yılında yapımına başlanan 2019 yılı ocak ayında su tutmaya başlayan Kilis'in Musabeyli ilçesinde bulunan Yukarı Afrin Barajı 2 haftada 38 milyon metreküp su tutarak baraj doldu. Barajın temelden yüksekliği 60 metre olup 38 milyon metre su biriktirme hacmine sahip olan Yukarı Afrin Barajı kaynağından alınacak su 43 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Kilis şehir merkezine içme suyu verilecek. Boru döşemesi devam eden İçme Suyu ishale hattının bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Yukarı Afrin Barajının devreye alınmasıyla birlikte 2050 yılına kadar Kilis'in içme suyu sorunu çözüldü.