Kilis içme suyu ihale hattının döşenmesi tamamlandı

Kilis'in içme suyunu sağlayacak Yukarı Afrin Barajından ishale hattının döşenme çalışmaları tamamlandı.

DSİ tarafından 2017 yılında yapımına başlanan 2019 yılı ocak ayında su tutmaya başlayan Kilis'in Musabeyli ilçesinde bulunan Yukarı Afrin Barajı 38 milyon metreküp su tutarak baraj doldu. Barajın temelden yüksekliği 60 metre olup 38 milyon metre su biriktirme hacmine sahip olan Yukarı Afrin Barajı kaynağından alınacak su 43 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Kilis şehir merkezine içme suyu verilecek. Boru döşemesi tamamlanan ishale hattı tamamlanması nedeniyle 10 bin tonluk su depolanması için depo yapımı sürüyor.Mayıs ayı içerisinde Kilis Belediyesi tarafından kent merkezine Afrin Barajının suyu verilmeye başlanacağı bildirildi.

Yukarı Afrin Barajının devreye alınmasıyla birlikte 2060 yılına kadar Kilis'in içme suyu sorunu çözüldü.